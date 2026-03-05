La polémica por la producción de la película sobre el Almirante José Prudencio Padilla continúa. Luego que se conociera que la cinta, protagonizada por el ganador del Óscar Cuba Gooding Jr., contaba con una inversión del Gobierno Nacional por $15.891 millones de pesos, equivalentes a cuatro millones de dólares de recursos públicos por instrucción del presidente Gustavo Petro, ahora sale a relucir una fotografía del mandatario como uno de los actores del largometraje.

El presidente Petro acompañó al actor estadounidense durante una jornada de rodaje en el país y participó en una escena de la producción.

Una fotografía conocida en las últimas horas muestra al jefe de Estado en el set junto al intérprete, quien encarna al almirante Padilla en esta apuesta cinematográfica que se graba en locaciones de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

La cinta busca reconstruir la vida del marino que fue clave en la historia republicana, especialmente por su papel en la Batalla del Lago de Maracaibo.

Gooding Jr., ganador del Premio Óscar en 1997 por su papel en Jerry Maguire, se encuentra en Colombia desde hace varias semanas trabajando en este proyecto. Su presencia no ha pasado desapercibida, tanto por el peso de su nombre en la industria de Hollywood como por el interés que ha despertado la historia de Padilla en clave internacional.

No obstante, la polémica se ha suscitado por la inversión de esta astronómica suma salida del presupuesto nacional.

Entre las voces de rechazo aparece el candidato a la Cámara, Daniel Briceño, quien en su cuenta de X aseguró: “El capricho de Petro de mandarle a hacer una película al Almirante Padilla fue contratada por Hollman Morris en RTVC y le costará al país $8.104.424.000. La producción se le entregó a dedo a Valencia Producciones FX. RTVC es la caja menor de los caprichos de Petro”.