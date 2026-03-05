Shakira y Beéle volvieron a llamar la atención de sus seguidores al compartir en redes sociales un breve video bailando ‘Algo Tú’, su nueva canción.

“Vamos en la carretera

Nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

Queda pegao en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue”.

Tras el estreno, que fue liberado a través de las distintas plataformas digitales, los artistas compartieron en Instagram un video en el que aparecen bailando desde Barrio Abajo. “Los coleticos”, dijeron.

El momento fue grabado en uno de los sectores más tradicionales de la ciudad, reconocido por su historia cultural y su fuerte vínculo con el Carnaval de Barranquilla. Allí, rodeados de murales y arte urbano, los artistas mostraron algunos pasos del coro del tema, dejando ver la complicidad que han construido desde que comenzaron a trabajar juntos.

La escena se desarrolló en la llamada Galería a Cielo Abierto, ubicada en la esquina de la carrera 53 con calle 41. Esa misma zona, hace un año, era un basurero a cielo abierto, un punto crítico del barrio. Con el trabajo conjunto de la Alcaldía, empresarios, líderes sociales y la junta subcomunal, el espacio fue recuperado.

El baile que compartieron Shakira y Beéle se suma al movimiento que ha generado ‘Algo Tú’, una canción que está cargada de referencias al Caribe colombiano.

En su letra aparecen paisajes emblemáticos como el Parque Nacional Natural Tayrona y metáforas que evocan al Río Magdalena, el principal río del país que desemboca en el mar Caribe cerca de Barranquilla.

El tema también incluye un homenaje al compositor vallenato Rafael Escalona con el verso: “Voy a hacerte una casa en el aire al laito de la de Escalona”, una referencia directa a la emblemática canción La casa en el aire.

Además, la letra menciona instrumentos tradicionales de la música costeña como los tambores alegre y llamador, fundamentales en ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé. También aparecen expresiones propias del lenguaje popular de la región, como “tú eres que cule bombón”, una frase muy usada en el Caribe para resaltar que alguien es especial.