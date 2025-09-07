La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este domingo la captura en flagrancia de cuatro personas en el municipio de Soledad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las detenciones se produjeron en el marco de operativos policiales contra el microtráfico en este municipio del área metropolitana de Barranquilla.

Uniformados de la institución armada llevaron a cabo seis diligencias de allanamiento y registro en los barrios San Vicente, Los Nogales, 7 de Agosto y El Manantial, logrando la captura de tres hombres y una mujer.

Estos operativos también permitieron la incautación de 2.005 gramos de marihuana, tres teléfonos celulares, cinco dosificadores de cigarrillos y un trillador de marihuana.

“De acuerdo con las investigaciones, la sustancia incautada en los barrios San Vicente y Los Nogales era distribuida en expendios móviles y fijos del municipio. Los capturados registran nueve anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes”, detalló la Policía en su reporte.

Destacó igualmente que con esta incautación se logró una afectación a las rentas criminales por un valor aproximado de seis millones de pesos.

“Estos operativos hacen parte de nuestra ofensiva contra el microtráfico en Soledad y son una muestra clara de que seguimos combatiendo a los grupos delincuenciales organizados que afectan la tranquilidad de la comunidad”, manifestó el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

En ese sentido, invitó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad delictiva a la Línea Contra el Crimen 3178965523 o comunicándose con la línea de emergencias 123.