Como Adrián de Jesús Pérez Pérez fue identificado el joven de 24 años de edad que murió en la noche de este sábado 6 de septiembre, en medio de un siniestro vial que se presentó en la vía la Cordialidad, entre la población de Campeche y el municipio de Sabanalarga.

Usuarios de la vía manifestaron a las autoridades que hacia las 10:20 de la noche, el joven Pérez Pérez se movilizaba en una moto con dirección hacia Sabanalarga y en el punto conocido como ‘La Ladrillera’ o ‘La Vuelta del Caballo’ chocó de frente contra la carrocería de un bus de la compañía Copetrán, de placas TTX-150 y con número interno 12110, que cubría la ruta Cartagena-Barranquilla.

Este medio conoció que el joven había salido de Campeche, tierra de donde aparentemente era nativo, y se dirigía hacia Sabanalarga.

Paramédicos y autoridades de tránsito y estuvieron en el lugar para atender la situación, adelantar las investigaciones correspondientes y reestablecer la movilidad en el punto donde se registró el siniestro.