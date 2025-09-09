Tras consolidar una carrera exitosa como creador de contenido en redes sociales, el influencer español Pablo García, de 35 años, sorprendió a sus más de 700 mil seguidores en Instagram al anunciar que dejará su vida digital para iniciar un camino completamente distinto, convertirse en sacerdote.

García dio a conocer su decisión a través de un video publicado en su perfil, donde, con un tono sereno y un estilo sobrio que lo ha caracterizado, expresó que llegó el momento de cerrar una etapa que, aunque gratificante, ya no responde al llamado más profundo de su vida.

“bueno, no sabía si este momento llegaría, pero, bueno, la realidad es que ese día ha llegado y es hoy”, dijo al comenzar su mensaje de despedida.

Durante los últimos cuatro años, el influencer se dedicó a compartir contenido sobre estilo de vida, viajes y consejos personales, ganándose el reconocimiento no solo en España, sino también en México y varios países de Latinoamérica. Su cercanía con temas espirituales y su interés por la fe católica fueron un distintivo constante en su contenido, lo que hizo que su anuncio fuera recibido con respeto y respaldo por parte de su comunidad.

En el video, explicó que iniciará próximamente su formación en un seminario, con la esperanza de, en unos años, convertirse en sacerdote.

He aprendido muchísimo, me la he gozado, he disfrutado. Se cierra por otro capítulo muy ilusionante, una vida radicalmente distinta, en unas semanas voy a entrar al seminario y, si Dios quiere, en unos años seré sacerdote”, afirmó.

“Sólo Dios basta”

Pablo reconoció que no fue una decisión fácil, pero aseguró sentirse en paz con lo que definió como su verdadera vocación. Afirmó que, aunque para muchos esta elección pueda resultar incomprensible, prefiere ser fiel a sí mismo y seguir el llamado que siente en lo más profundo de su corazón.

“Soy consciente de que es una decisión que seguramente “el mundo” no entiende: una vida cómoda, una estabilidad, ciertos lujos y “pocas preocupaciones”, pero repito: ¿De qué me sirve todo eso si mi corazón anhela y me grita otra vida? Yo me niego a conformarme”.

La decisión ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores, incluyendo figuras del entretenimiento. El cantante mexicano Carlos Rivera comentó el video expresando su respaldo, “querido amigo, Dios siempre será la mejor idea y el mejor camino. Testimonios de fe como el tuyo hacen falta a nuestro mundo roto. Más gente de luz entre tanta oscuridad. Te abrazo y rezaré por ti y por tu vocación”.