El cantante Rafael Santos habló sobre una confesión que le hizo su padre el también cantante Diomedes Díaz antes de morir y que se hizo realidad el día de su sepelio.

Lea también: Murió la exreina de belleza Shamel Alejandra Álava Zambrano en un accidente de tránsito

Sobre esto habló el compositor en el podcast Te lo dice Cuervo, conducido por Camilo Cuervo, enfatizando en detalles sobre momentos luego del fallecimiento de su papá.

Durante su relato, Santos aseguró que Diomedes le advirtió que no permitiera que en su funeral “nadie le tocara la cabeza” y que si llegaban perros cerca de su ataúd que no los espantaran porque ellos serían quienes “lo guiarían a la eternidad”.

Rafael Santos durante el funeral de su padre Diomedes Díaz juntos a su hermano Martín Elías.

“Me eché a reír porque él dice cosas muy jocosas, pero mira, llegaron los dos perros negros de la misma raza y eran como gemelos. No quise decirles nada a los medios, ni nada de esas cosas, porque tal vez en ese momento iba a sonar a sarcasmo o pendejadas, pero fue verdad”, recordó el artista en el podcast.

Lea también: Beéle también se refirió a video íntimo con Isabella Ladera que se filtró en internet

Pero durante el sepelio también hubo desordenes por parte de los fanáticos del fallecido cantante vallenato pues no querían que lo enterraran: “Eso fue una locura, nos tiraban piedras, la policía nos ayudó a que nadie saliera dañado por esa emotividad”.

El padre Linero recordó cuando regañó a Diomedes por llegar tarde a un bautizo

Desde que colgó la sotana en 2018, Alberto Linero no ha dejado de ser una figura cercana para los colombianos. Su paso por la vida religiosa, con 25 años dentro de la comunidad de los Padres Eudistas, le dio un reconocimiento que luego trasladó a los medios, donde hoy se destaca como comunicador, escritor, conferencista y comentarista en espacios como Mañanas Blu y Día a Día, de Caracol Televisión.

En una reciente entrevista para el pódcast Conversaciones Pendientes con Chicho Arias, Linero recordó su amistad con uno de los íconos más grandes del folclor vallenato, Diomedes Díaz. Lejos de una simple admiración artística, su relación con el ‘Cacique de La Junta’ estuvo marcada por experiencias personales, bautizos familiares y más de una historia con sabor a anécdota.

Lea también: Bancolombia advierte de modalidad de estafa en la que desocupan cuentas por un mensaje de texto

Una de las historias que más recuerda ocurrió durante un bautizo que él debía oficiar para uno de los hijos del cantante. La ceremonia estaba prevista para las 2:00 de la tarde, pero Diomedes fue aplazando su llegada. “A las 4:00 yo me puse furioso y dije que me esperé si llega, volví a las 5:00 y no había llegado, llegó a las 6:00. Yo dije a este man hay que regañarlo, puede ser quien sea, pero le meto el regaño, tiene que respetar a la gente”, contó entre risas.

Ya decidido a regañarlo, el artista se le acercó con los brazos abiertos y le dijo al oído, “a mí me han contado que usted es Diomedista, pero qué va, yo soy Linerista”. Con esa frase, Linero asegura que no pudo más que reírse y perdonarle la tardanza.