Diomedes Díaz es uno de los artistas del género vallenato más destacados de los últimos tiempos. El cantante y compositor nacido en La Junta, en el departamento de La Guajira marcó un antes y un después en la industria musical gracias a su talento e incomparable voz.

Muchos de sus temas como ‘Sin medir distancia’, ‘El cóndor herido’, ‘Tú eres la reina’, ‘Mi primera cana’, ‘Los recuerdo de ella’, ‘Mi biografía’, ‘La plata’, ‘Manguito Biche’, entre otros éxitos, han dejado una huella imborrable en la música vallenata, pues hoy por hoy aún se escuchan en las parradas y celebraciones.

El ‘Cacique de la Junta’ falleció el pasado 22 de diciembre 2013, fecha en que se marcó un gran vacío en la música vallenata; sin embargo, el legado del cantautor continúa vivo en la memoria de sus canciones.

A pesar de su fallecimiento hace 12 años, el artista aún sigue facturando con sus temas, pues su ‘fanaticada’ no deja morir música. Así lo reveló su hijo mayor Rafael Santos, quien aseguró que toda su familia continúa recibiendo regalías por las canciones del ‘Papá de los pollitos’.

“Mi papá está generando mucho dinero. A nosotros, a cada hijo, trimestralmente nos están llegando 20 o 30 millones de pesos. A cada hijo, somos una pila”, aseguró en el pódcast ‘El mundo de Aco’.

De acuerdo Rafael Santos, este dinero llega a las cuentas de los 21 hijos reconocidos por Diomedes Díaz. Sobres esto, el primogénito aprovechó para recordar una frase de su padre: “Yo, después de muerto, voy a dar más plata que ahora que estoy vivo. Así que ahorren”.

Asimismo, aprovechó para hablar la relación con sus hermanos. “Mis hermanos están construyendo su carrera y nombre. Ellos me ven como un papá. Somos una familia unida, pero dispersa al trabajar”, sostuvo.