El reconocido cantante de música vallenata, Diomedes Díaz, también conocido como ‘El Cacique de La Junta’, sigue siendo uno de los artistas más emblemáticos de este género, incluso después de su muerte, ocurrida el 22 de diciembre de 2013.

Canciones como ‘El cóndor herido’, ‘Mi primera cana’, ‘Tú eres la reina’, ‘Sin medir distancia’, ‘La falla fue tuya’, entre otros éxitos que marcaron la carrera del reconocido ‘Papá de los pollitos’, siguen siendo escuchadas por su ‘fanaticada’.

Y es que el fervor de sus seguidores es tan grande, que hasta han utilizado fechas significativas en la vida del cantante para apostar a la lotería o el chance, pues en varias oportunidades cuando se acerca la fecha de su nacimiento o muerte, en las balotas aparecen dígitos vinculados al cantante, como si todo se tratara de una magia.

Muchos dicen que Diomedes no deja de apoyar a su fanaticada, así como lo realizó estando con vida.

¿Cuáles son algunos de los números relacionados con Diomedes Díaz?

1108: el número de la tumba tumba.

0526: es el mes y el día de nacimiento.

1222: el mes y día de su muerte (22 de diciembre de 2013).

2213: el día y año de su fallecimiento.

1622: Día de la Virgen del Carmen y muerte del artista.

A partir de estos números, han surgido otras combinaciones que también podrían traerle la suerte: 1225, 1325, 2345, 5757, 2657, 1957, 0526, 1108, 2212 y 2522.