El rapero Drake sorprendió a sus fanáticos al revelar un plan especial para cerrar el año y es que realizará tres transmisiones en vivo consecutivas durante Navidad en la plataforma Kick, en las que mostrará sus apuestas en línea y compartirá parte de los premios con el público.

A través de sus redes sociales, el artista explicó que los directos se llevarán a cabo entre el 21 y el 23 de diciembre, y que uno de los participantes podrá quedarse con un porcentaje de las ganancias que obtenga durante esas jornadas. La iniciativa busca transformar un año poco favorable en el mundo de las apuestas en una experiencia colectiva junto a sus seguidores.

El cantante reconoció que los últimos meses no han sido los mejores en cuanto a resultados, con apuestas fallidas que se volvieron virales en redes sociales. Aun así, lejos de alejarse de esta faceta, decidió convertirla en un evento público, en el que cada jugada podrá ser seguida en tiempo real.

Drake is now the first artist in history to surpass 125 Billion Spotify streams‼️ pic.twitter.com/Wmp0PQ6CZP — RapTV (@Rap) December 20, 2025

Durante las transmisiones, Drake realizará apuestas de alto valor en diferentes disciplinas deportivas, una práctica que ha sido parte de su imagen pública desde hace años gracias a su vínculo con plataformas especializadas.

Uno de los aspectos que más atención ha generado es la promesa de entregar el 10 % de las ganancias a un espectador seleccionado, siempre y cuando las apuestas resulten favorables. El propio artista invitó a sus seguidores a consultar los requisitos directamente en Stake, sitio donde se desarrollará la dinámica.

El anuncio despertó gran interés, ya que las cifras que suele manejar Drake en este tipo de apuestas suelen ser elevadas, lo que convertiría el premio en una suma significativa para el ganador.