La cantante Karol G conmovió a los pacientes y a sus familias durante una visita especial que realizó junto a su Fundación ‘Con Cora’ en una clínica de Medellín. La artista país aprovechó esta época decembrina para compartir momentos de alegría y cariño con los niños que enfrentan cardiopatías congénitas.

Durante el emotivo encuentro, la interprete de exitosos temas como “Si Antes Te Hubiera Conocido”, “Mi ex tenía razón”, “Provenza” y “Mientras me curo del cora”, desbordó todo su amor y ternura y saludó uno a uno a los pequeños que se encuentran en la Clínica Cardio Vid.

La ‘Bichota’ no dudó en abrazarlos y escuchar sus historias. Esta acción generó una que otra lagrima de emoción entre los niños y familiares.

Además de palabras y gestos de apoyo, Karol G llevó regalos como maletas con su logo y firmó camisetas con mensajes personalizados para los niños. El gesto fue bien recibido también por el personal de salud, quienes celebraron la presencia de la artista y compartieron sonrisas durante toda la actividad.

En las publicaciones realizadas en las redes sociales de la Fundación ‘Con Cora’, se ven imágenes del especial momento, en el que la cantante no dudó interpretar algunos de sus temas para amenizar el encuentro.

Asimismo, los seguidores de Karol G elogiaron su compromiso social y su calidez humana, con emotivos mensajes desde las plataformas digitales.

“Qué increíble labor! Sois un equipo increíble”; “Karol, gracias por usar tu voz y tu corazón para transformar vidas. A través de la Fundación ConCora demuestras que el verdadero éxito también se mide por el impacto que dejamos en los demás. Inspiras no solo con tu música, sino con tu compromiso, tu empatía y tu deseo genuino de ayudar.”, “El corazón más lindo. La fuente de felicidad y emociones infinitas.”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.