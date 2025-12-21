‘El gran diluvio’ es una película surcoreana de ciencia ficción y suspenso que ha llamado la atención de los usuarios de Netflix por su trama, que se estrenó el pasado viernes 19 de diciembre.

Y es que se trata de un futuro cercano en el que una catástrofe global deja al planeta prácticamente cubierto por el agua. La película hace que el espectador reflexione sobre la relación entre la tecnología, el medio ambiente y las decisiones humanas.

¿De qué trata El gran diluvio, de Netflix?

La historia se sitúa en un mundo golpeado por una inundación masiva provocada tras el impacto de asteroides, un evento que paraliza ciudades enteras y reduce la población a pequeños grupos de sobrevivientes. En medio del colapso, un edificio de departamentos que lentamente se hunde se convierte en uno de los últimos espacios habitables.

Allí quedan atrapados An Na, una investigadora especializada en inteligencia artificial, y Hee Jo, integrante de un equipo de seguridad. A medida que el nivel del agua aumenta y las posibilidades de escape disminuyen, ambos deben enfrentarse no solo a la amenaza externa, sino también a conflictos morales, secretos y decisiones que ponen en juego su supervivencia.

La película plantea preguntas sobre el papel de la tecnología en la caída de la humanidad, la ambición desmedida y la ética en el uso de avances científicos en contextos de crisis.

Y ayer vi esta película que me habló directamente jaja lo que parecía el fin de la humanidad en realidad muestra otra cosa: una simulación. Un “gran diluvio” que no viene a destruir… viene a reiniciar. No voy a contar mucho porque apenas salió, pero hay algo clave: es un bucle.… pic.twitter.com/dDMa0cromx — ᚦ ᛁ ᛘ lilith’s coven ᚦ ᛁ ᛘ (@liliths_coven_) December 20, 2025

El ambiente claustrofóbico, reforzado por escenarios cerrados y una sensación constante de urgencia, mantiene la tensión durante toda la trama y refuerza el mensaje sobre la fragilidad del mundo moderno frente a fenómenos extremos.

El reparto está encabezado por Kim Da Mi, quien interpreta a An Na, una científica clave dentro de la historia. Junto a ella aparece Park Hae Soo como Hee Jo, actor reconocido internacionalmente por su participación en El juego del calamar. En esta producción, su personaje se mueve en una zona moral ambigua que aporta mayor complejidad al relato.

El elenco se completa con: Kwon Eun-seong como Ja-in; Kang Bin como Mi-jung; Jeon Yu-na como Lee Ji-soo; Eun Su como la mujer embarazada; Lee Ja Woong, Jung Shi Hoon y Kim Kyu Na.