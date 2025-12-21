YouTube anunció la llegada a Colombia de una nueva herramienta orientada a brindar orientación rápida y confiable en situaciones de emergencia médica. Se trata de espacios informativos dedicados a primeros auxilios y atención inmediata, construidos con contenido avalado por entidades de salud y diseñado para ser claro y fácil de seguir.

Lea más: ¡Navidad majestuosa en el Atlántico!: la Banda de Baranoa celebró por lo alto sus 30 años

Esta función hace parte de YouTube Health, una iniciativa global que la plataforma puso en marcha en 2020 con el propósito de facilitar el acceso a información médica confiable. Desde entonces, el programa ha incorporado recursos como etiquetas que identifican a instituciones de salud verificadas y paneles especiales de apoyo para usuarios que atraviesan momentos críticos.

Con esta actualización, quienes se encuentren en Colombia podrán acceder de forma más directa a videos prácticos que explican, paso a paso, cómo actuar ante una emergencia. El contenido se organizará en módulos visibles en la parte superior de los resultados de búsqueda, lo que permitirá encontrar rápidamente orientación sin necesidad de interpretar explicaciones complejas.

De acuerdo con la plataforma, estos módulos aparecerán cuando los usuarios busquen temas relacionados con urgencias médicas. Entre los temas se incluyen reanimación cardiopulmonar (RCP), control de sangrados severos, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, maniobra de Heimlich, casos de intoxicación y episodios de asfixia.

Ver más: El cine y las series de 2025: de ‘Una batalla tras otra’ a ‘Adolescencia’

Para asegurar la calidad de la información, YouTube Health trabajó de la mano con organizaciones médicas reconocidas a nivel nacional e internacional, como la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Valle del Lili, la Cruz Roja Colombiana y la IFRC Américas. Estas entidades participaron en la elaboración de los contenidos, junto con otras organizaciones de salud certificadas.

Asimismo, los videos buscan ofrecer instrucciones prácticas dirigidas a personas sin formación médica, pero que podrían enfrentarse a una situación de emergencia. El énfasis está en explicar cómo actuar de manera oportuna mientras se recibe atención profesional.

Por otro lado, Sandra Nieto Polanco, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de la Fundación Santa Fe de Bogotá, resaltó la importancia de esta alianza al señalar que permite llevar educación en salud a un público masivo y fortalecer la cultura del autocuidado en las familia.

“Nuestra alianza con YouTube Health nos permite amplificar nuestro propósito de cuidar y transformar la salud de las personas a través de la educación. Nos llena de orgullo que una plataforma global confíe en la Fundación Santa Fe de Bogotá para crear contenidos rigurosos, humanos y con valor superior, que acerquen el conocimiento médico a las familias y fomenten en los niños una cultura del autocuidado”, expresó.

Lea también: Karol G sorprendió a niños de una clínica de Medellín con una visita cargada de regalos y emociones

El lanzamiento también se conecta con otras acciones de la plataforma enfocadas en el bienestar de los usuarios. YouTube recordó que el pasado 14 de octubre puso en marcha un espacio exclusivo para adolescentes, orientado a temas de salud mental. Allí, búsquedas relacionadas con depresión, ansiedad o trastornos de conducta alimentaria redirigen a contenidos creados por fuentes expertas y verificadas.

Esta estrategia para jóvenes ya se encuentra activa en países como Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Francia y Reino Unido, y responde al compromiso de la plataforma de ofrecer orientación segura en temas sensibles.