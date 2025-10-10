Una jueza estadounidense desestimó este jueves la demanda por difamación del rapero Drake contra el sello discográfico Universal Music Group por promocionar el popular tema de Kendrick Lamar ‘Not Like Us’, que lo tacha de pedófilo.

La jueza Jeanette Vargas consideró que Lamar, estadounidense e inusual ganador del premio Pulitzer por su lírica, expuso una “opinión” que no constituye difamación, recoge Variety, poniendo punto final a una disputa del mundo del rap que saltó a la cultura pop general este año.

Lamar protagonizó el concierto de medio tiempo del Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo y mediático en EE.UU., con tantos espectadores que sus anuncios publicitarios son los más caros, e interpretó ‘Not Like Us’, que fue coreada por el estadio.

La jueza dijo que “el hecho de que la grabación se hiciera en medio de una batalla de rap es esencial para valorar su impacto en un oyente razonable”, y señaló que en ese contexto las declaraciones de Lamar en la letra de la canción toman un carácter de opinión.

“Hasta las aparentes exposiciones de hechos asumen un carácter de exposición de opinión (...) cuando se hacen en el debate público, una disputa acalorada de trabajo u otras circunstancias en las que una audiencia puede anticipar el uso de epítetos, retórica feroz o hipérboles”, dice.

El 4 de mayo de 2024, Lamar dio a conocer ‘Not Like Us’, ganadora a los Grammy a mejor grabación y canción del año, en la que repite unas acusaciones de hace una década de que Drake es un pedófilo y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer.

Drake demandó el pasado enero a Universal en un documento en el que no hizo mención a Lamar y en el que alegó que con ‘Not Like Us’, la discográfica “decidió publicar, promover, explotar y monetizar acusaciones que sabía no solo que eran falsas, sino también peligrosas”.

Este rapero, que es conocido por aplastar a sus rivales con sus canciones y que fue una de las primeras celebridades en apoyar a Lamar, respondió a ese tema tipo ‘diss’ (de menosprecio) con otra canción, ‘The Heart Part 6’, en la que niega ser un pederasta.