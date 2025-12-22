‘Avatar: Fire and Ash’ (‘Fuego y ceniza’), la tercera entrega de la saga creada por James Cameron, ha dominado la taquilla en su primer fin de semana en salas, con 345 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, una buena cifra pero muy lejos de los 749 millones conseguidos por la original en 2009.

Lea Shakira anuncia dos conciertos más en El Salvador, ampliando su gira a cinco fechas

Sin embargo, los especialistas consideran que es un buen comienzo ya que las películas de ‘Avatar’ permanecen mucho tiempo en los cines, lo que favorece las grandes taquillas finales.

El primer ‘Avatar’ se mantuvo siete semanas como la película más taquillera y acabó consiguiendo una recaudación mundial de 2.923 millones de dólares, lo que la sitúa en el número uno de la historia.

Y la segunda entrega, ‘Avatar: The Way of Water’ (‘El sentido del agua’), es la tercera de mayor recaudación con 2.343 millones, tras igualmente siete semanas como número uno.

Aquí Fallece James Ransone, actor de ‘The Wire’ e ‘It’, a los 46 años

Así que habrá que esperar para ver si esta tercera película de la saga iguala o supera a las anteriores, aunque en lo que se refiere al mejor fin de semana de este año, se queda en cuarto puesto, tras ‘A Minecraft Movie’ (‘Una película de Minecraft’), que consiguió 423 millones de dólares; ‘Lilo & Stitch’, con 423, y ‘Superman’, con 354.

En este fin de semana, la segunda más taquillera en Estados Unidos ha sido ‘David’, una cinta de animación sobre la historia de David contra Goliat, con 22 millones de dólares, seguida de ‘The Housemaid’ (‘La asistenta’), la adaptación de la novela superventas de Freida McFadden, que ha cosechado unos decepcionantes 19 millones.

La nueva película de Bob Esponja ha sido cuarta, con 16 millones y ‘Zootopia 2’ (‘Zootrópolis 2’) se queda en quinto lugar, con 14,5 millones, para un acumulado de 1.272 millones, lo que la sitúa como el segundo mayor éxito del año, solo superada por la china ‘Ne Zha 2’, con 1.902 millones.

También Las hazañas musicales de Diomedes Díaz siguen vigentes