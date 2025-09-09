A través de las firmas de abogados que lo representan en Colombia y EE. UU., el cantante barranquillero Beéle se pronunció este martes sobre la filtración de un video íntimo en el que aparece junto a su expareja, la creadora de contenido venezolana Isabella Ladera.

Instagram @isabella.ladera Isabella Ladera y Beéle terminaron su relación.

“En representación legal de Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, sus equipos legales Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”, dice el comunicado.

Ante las acusaciones de Isabella Ladera, quien responsabilizó a Beéle de la filtración del video, las firmas de abogados que defiendes los intereses del colombiano aseguraron que él “no filtró dicho material ni participó en su divulgación”.

“Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, señalaron.

Al igual que el equipo legal de Isabella Ladera, el intérprete de ‘La Plena’ y ‘Si te pillara’ anunció que ya ha inciado acciones legales, pero en su caso son adelantadas tanto en Colombia como en Estados Unidos “contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material”.

“En Estados Unidos ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación. De manera inmediata se están presentando notificaciones DMCA, órdenes de takedown a proveedores, plataformas y motores de búsqueda, así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima.

Se ha solicitado a las principales plataformas digitales y servicios de internet la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión”, agrega el comunicado.

Asimismo, pidieron a la opinión pública y a los medios de comunicación abstenerse de compartir o describir este material, “cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas”.

Destacaron que Beéle “también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad”.

Isabella Ladera, “devastada” tras filtración de video íntimo

A través de una publicación en Instagram, Ladera confesó el lunes sentirse “devastada” por la situación, afirmando que la gración fue filtrada sin su consetimiento, “en un acto que representa una de las traiciones más crueles” que ha vivido.

Instagram: @isabella.ladera

La ‘influencer’ aseguró que solo dos personas tenían ese video en su poder: ella y Beéle, por lo que responsabiliza al cantante de este hecho que representa una violación a su intimidad.

Como evidencia, Isabella Ladera publicó en sus ‘historias’ de Instagram una captura de pantalla de un chat en el que alguien le advirtió el pasado 9 de julio que había un plan para exponerla públicamente con ese video íntimo.

El equipo jurídico de Isabella Ladera, SONUS, emitió un comunicado en el que reiteró que “no fue ella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing”.

Por lo tanto, “cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona”.