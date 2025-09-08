Con el auge de los medios electrónicos también han surgido las plataformas digitales para facilitar la vida de las personas, las hay de transporte para hacer más seguro la movilidad, de comida para no desplazarse hasta restaurantes, o de los operadores telefónicos en las que podemos realizar recargas.

A la par de estos avances, los delincuentes han perfeccionado sus métodos para que ciudadanos sean engañados en estos sitios digitales donde se compra o vende artículos como celulares, carros, motos, electrodomésticos y otros productos a través de internet.

La estafa es el delito más común, por ello la Alcaldía de Bogotá lanzó algunas recomendaciones para que no sea víctima de estos criminales.

Existen tres prácticas recurrentes entre estos estafadores que son: 1) perfiles falsos o recientemente creados; 2) ofertas de productos de alto valor a precios irreales; 3) uso de documentos falsos como facturas o comprobantes de transferencias inexistentes.

¿Cómo comprar o vender de manera segura?

Antes de establecer hora y fecha para una cita con el potencial comprador, averigüe de quién se trata, pídale una foto de su cédula y consulte sus antecedentes judiciales en la página web de la Policía con su número de cédula.

Si el posible vendedor le pide realizar una prueba de manejo para tantear el vehículo que vende, escoja espacios vigilados con cámaras de seguridad y donde pueda reaccionar rápidamente en caso de que intenten robarlo.

Siempre que pueda, instale sistemas de rastreo GPS y alarmas de desactivación remota, que le permiten ubicar su motocicleta geográficamente en tiempo real y desactivar el motor a distancia en caso de una emergencia como un robo.

Otras recomendaciones