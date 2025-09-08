En un fatídico accidente de tránsito dos personas perdieron la vida. El siniestro se registró en el tramo vial La Lizama- San Alberto, sur del departamento del Cesar, el pasado domingo.
Lea más: Dirigente del Pacto Histórico en Cesar denuncia atentado a bala en su contra
De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, el caso fue a la altura del corregimiento de Las Palmas, donde una camioneta Toyota impactó contra una motocicleta, al invadir el carril contrario.
Pareja murió tras accidente y su hija de 4 años está en UCI: conductor que los arrolló huyó del lugar
La motocicleta era conducida por Pedro Yohan Vanegas Gómez, de 38 años, quien por el fuerte impacto murió en el sitio.
En cuanto a la camioneta, esta iba conducida por Mailon Galvis, de 25 años, quien resultó ileso, mientras que su acompañante Sophia Durán Mozo, de 21 años, quedó gravemente herida y a pesar de ser traslada al Hospital Alfonso Lara del municipio de San Alberto, falleció.
Ver más: Sepultaron en Valledupar a madre e hijo asesinados en Santander: familiares exigen justicia
Se estableció que en el caso de la joven Sophia, era oriunda de Ocaña, Norte de Santander, y al parecer, no llevaba puesto el cinturón de seguridad.
Además, versiones preliminares indican que en la camioneta fueron encontradas botellas de licor y que presuntamente el conductor iba en estado de embriaguez, lo cual está por siendo investigados por las autoridades.
Además las autoridades de tránsito inmovilizaron la camioneta para las respectivas investigaciones.