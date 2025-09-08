En un fatídico accidente de tránsito dos personas perdieron la vida. El siniestro se registró en el tramo vial La Lizama- San Alberto, sur del departamento del Cesar, el pasado domingo.

Lea más: Dirigente del Pacto Histórico en Cesar denuncia atentado a bala en su contra

De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, el caso fue a la altura del corregimiento de Las Palmas, donde una camioneta Toyota impactó contra una motocicleta, al invadir el carril contrario.

La motocicleta era conducida por Pedro Yohan Vanegas Gómez, de 38 años, quien por el fuerte impacto murió en el sitio.

En cuanto a la camioneta, esta iba conducida por Mailon Galvis, de 25 años, quien resultó ileso, mientras que su acompañante Sophia Durán Mozo, de 21 años, quedó gravemente herida y a pesar de ser traslada al Hospital Alfonso Lara del municipio de San Alberto, falleció.

Ver más: Sepultaron en Valledupar a madre e hijo asesinados en Santander: familiares exigen justicia

Se estableció que en el caso de la joven Sophia, era oriunda de Ocaña, Norte de Santander, y al parecer, no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Además, versiones preliminares indican que en la camioneta fueron encontradas botellas de licor y que presuntamente el conductor iba en estado de embriaguez, lo cual está por siendo investigados por las autoridades.

Además las autoridades de tránsito inmovilizaron la camioneta para las respectivas investigaciones.