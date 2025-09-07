Luego de un recibimiento en la vereda Las Casitas, municipio de Valledupar, fueron sepultados los cuerpos de Cristina Isabel Rodríguez, de 25 años, y de su hijo de año y medio, quienes fueron asesinados a machetazos el pasado 4 de septiembre en la vereda Mérida, de San Vicente de Chucurí, Santander.
El sepelio se llevó a cabo en el cementerio del municipio de La Paz. Los familiares y amigos de las víctimas exigieron justicia con carteles y globos blancos.
Esta mujer además dejó dos hijos huérfanos, quienes se salvaron de ser asesinados porque se encontraban en el colegio.
Es de recordar que los hechos se presentaron cuando a la finca donde laboraba Cristina Isabel ingresó un hombre, al parecer, a cometer un hurto. Ella al llegar y ver al intruso quiso oponerse al robo, pero fue atacada a machete junto a su hijo y la mascota de la vivienda.
El compañero sentimental de la víctima, al llegar a la finca, se encontró con la dantesca escena y con la ayuda de los vecinos dio aviso a la Policía Nacional.
Como presunto responsable la Policía capturó a Víctor Camacho Suárez, quien logró hurtar la motocicleta de la pareja. Por estos hechos será judicializado por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.