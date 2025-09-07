Un atroz crimen sucedió en una finca ubicada en el corregimiento La Bodeguita, municipio de Codazzi, la madrugada de este domingo. De los hechos, un hombre que era el cuidador del predio fue asesinado a golpes y torturado, ya que fue encontrado maniatado y semidesnudo.

El occiso fue identificado como Juan Estrada, de 65 años, oriundo de El Difícil, Magdalena, quien fue hallado sin vida por vecinos que al notar la ausencia en las labores diarias de la finca, deciden buscarlo y lo hallaron tirado al interior de una de las habitaciones de la vivienda.

Versiones preliminares dan a conocer que, al parecer, Estrada, se habría opuesto a que los ladrones se llevaran pertenencias de la estancia y, por tanto, lo sometieron hasta causarle un golpe contundente en la cabeza y quitarle la vida.

“Presenta herida abierta en la cabeza, parte occipital con lago hemático, desconociendo con que elemento fue causada”, indica el reporte de las autoridades.

Tras conocerse los hechos, la Policía Nacional junto con el CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver. También se conoció que la finca está dedicada a la cría de cerdos y que la víctima se encontraba sola.

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes, teniendo como primera hipótesis que fueron más de dos delincuentes los que actuaron.