Tropas adscritas a la Décima Brigada del Ejército Nacional, a través de un trabajo de inteligencia permanente, sostenido y articulado con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, lograron el sometimiento de siete integrantes de una comisión de la subestructura Francisco José Morelo Peñate del Clan del Golfo.

Lea: Trabajador de finca fue asesinado a golpes en Codazzi

En medio de las operaciones y la presión de las fuerzas militares que mantienen en el área metropolitana de Valledupar en contra de este grupo armado, los sujetos se vieron obligados a abandonar sus intenciones criminales y entregarse a las autoridades.

Ejército

De manera paralela, estas personas hicieron entrega de material de guerra, intendencia y comunicaciones, debilitando de manera significativa la capacidad criminal de dicha estructura.

Lea: Realizan reparación de daños tras tormenta eléctrica en Valledupar

“Este resultado permite desarticular de forma importante las acciones de esta organización, la cual históricamente ha ejercido coacción y control ilegal sobre campesinos y comerciantes de la región mediante extorsiones y amenazas, afectando la tranquilidad y la paz de los habitantes del área metropolitana”, indicó el Ejército Nacional.