La Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, de la Alcaldía de Valledupar, trabaja luego de la más reciente tormenta eléctrica que afectó algunos sectores de la ciudad, donde una persona murió a causa del impacto de un árbol que fue derribado por un rayo.

Alcaldía de Valledupar

La entidad municipal indicó que entre los trabajos realizados están la poda de árboles en riesgo en el Parque de Los Algarrobillos, en articulación con la empresa Aseo del Norte, el Cuerpo de Bomberos y la Asociación de Vendedores del Parque.

También brindaron oferta institucional en el corregimiento de Badillo, con el acompañamiento del componente de Etnias.

“Nuestro equipo de manejo de desastres realizó una socialización sobre la importancia de los planes de contingencia y emergencia en la propiedad horizontal, en articulación con entidades del sector y la empresa Afinia. Hicimos verificación y levantamiento de daños con entidades operativas para verificar y resolver los deterioros en los sectores afectados tras el evento meteorológico”, explicó el secretario de Gobierno, Félix Valera.