En la vereda Las Casitas, municipio de Valledupar, están a la espera del cuerpo sin vida de Cristina Isabel Rodríguez, de 25 años, junto al de su hijo de 14 meses de nacido, quienes fueron asesinados a machetazos, el pasado 4 de septiembre en la vereda Mérida, de San Vicente de Chucurí, Santander.

Los familiares de esta mujer están consternados por la inesperada noticia, sin entender bien qué pasó, ya que solo tienen la información aportada por las autoridades en medios de comunicación, y lo poco qué sabe el dueño de la finca donde laboraba Cristina Isabel, desde hace aproximadamente cinco años.

Precisamente las labores de la entrega de los cadáveres y el respectivo trasladado a Valledupar, está a cargo del dueño del predio, por lo tanto deben esperar.

Mientras tanto Faride Rodríguez, hermano de Cristina, pide a las autoridades judiciales que los hechos sean investigados a fondo y de ser posible el caso sea trasladado a la Fiscalía seccional Cesar, para ellos poder estar al tanto de todo el proceso.

“Hay versiones confusas en los hechos en que mataron a mi hermana, en lo poco que sabemos. El marido de ella no habla nada, dice que cuando llegó ya estaban muertos, el sujeto que capturaron habla de un dinero, entonces pedimos que todo se esclarezca”, indicó Faride Rodríguez.

En el momento del doble asesinato, la mujer se encontraba junto a su pequeño hijo, aparte de este pequeño, también era madre de dos niños que en ese momento se encontraban en el colegio.

La Policía Nacional, en Santander, informó que capturaron a un presunto responsable identificado como Víctor Camacho Suárez, quien además mató también a machetazos a un perro que se encontraba en la finca.

Las investigaciones han determinado que las víctimas llegaban a la vivienda de la finca, en horas de la tarde, y Cristina se encontró con un hombre que intentaba hurtar algunas de sus pertenencias. Por lo que intentó oponerse y cambio fue asesinada junto a su hijo.

Posterior a ello, el individuo escapó en la motocicleta del esposo de Cristina, y luego fue capturado en el pueblo cuando intentaba vender el vehículo.