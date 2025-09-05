En el barrio 20 de Julio, localidad Metropolitana de Barranquilla, la euforia y los cánticos de alegría por la victoria de la selección Colombia y su clasificación al mundial 2026 se vio apagada por una violenta ráfaga de disparos, mismas que segaron la vida de dos jóvenes.

Leer más: Mecánico fue asesinado mientras trabajaba en un taller en Villa Estadio, Soledad

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como Erick Enrique Yépez Benítez, de 20 años, y Juan David Solano Romero, de 22 años de edad. Este último era un soldado adscrito a la Policía Militar que se encontraba de permiso en la ciudad.

Según el informe suministrado por la Policía, el reloj marcaba las 8:40 p. m., cuando las víctimas se encontraban reunidas con un grupo de amigos con la intención dirigirse hasta un billar para jugar.

Sin embargo, dos sujetos en moto les truncaron los planes luego de que los interceptaran.

El parrillero bajó del vehículo portando un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó varias veces en contra del grupo de jóvenes para luego volver hacia donde estaba su cómplice y huir con rumbo desconocido.

En medio de la balacera resultaron heridos Yépez, Solano y un adolescente de 17 años de edad. Las personas que se encontraban por la zona los auxiliaron y trasladaron un centro médico cercano.

No obstante, médicos de turno informaron que ambos jóvenes de 20 y 22 años habían fallecido a causa de la gravedad de sus lesiones. Por su parte, el menor de edad permanece bajo pronóstico reservado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este hecho de sangre y lograr la captura de los agresores.