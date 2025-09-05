En horas de la tarde de este jueves 4 de septiembre un hombre fue asesinado a balazos por unos sicarios en moto cuando se encontraba laborando en el interior de un taller de mecánica.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Andrés Mauricio Ripoll Lobo, de 31 años de edad, quien se desempeñaba como un mecánico de motocicletas y automóviles.

El ataque armado se perpetró en el barrio Villa Estadio, municipio de Soledad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 3:15 p. m., Ripoll estaba trabajando dentro de un taller ubicado en la calle 72 con carrera 18, en el barrio antes mencionado.

De repente, la víctima fue abordada por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Acto seguido, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en múltiples oportunidades.

Posterior al ataque, el hombre de 31 años de edad fue trasladado la Clínica Los Almendros, donde minutos después se produjo su deceso debido a la gravedad de las lesiones.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que registraba una anotación por el delito de concierto para delinquir agravado por darse para financiación del terrorismo en el año 2019. Asimismo, el hoy occiso registraba detención domiciliaria.