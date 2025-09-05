En medio de un operativo, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura de dos hombres que presuntamente pertenecerían al Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Los Costeños” en el barrio El Bosque.

De acuerdo con las autoridades, entre los detenidos se encuentra alias Neno, quien había sido detenido en 2024 por homicidio, pero se encontraba en libertad.

El reporte entregado por la Mebar señala que alias Neno presenta cuatro anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto.

Además, durante las diligencias también fueron incautadas varias dosis de cocaína y $120.000 pesos en efectivo.

Vale mencionar, que alias Neno figuraba en el cartel de los más buscados del año 2024 por el delito de homicidio.

