El juez Primero Penal de Soledad con funciones de control de garantías ordenó en la noche de este miércoles 3 de septiembre el traslado a centro carcelario de cuatro hombres señalados de participar en el millonario robo cometido en una joyería ubicada dentro del centro comercial Le Meridiem, en el norte de Barranquilla, el pasado 18 de agosto.

Recordemos que en la misma noche de ese lunes festivo, las autoridades policiales reportaron las detenciones de Carlos Mario Venecia, Maicol Douglas Villareal Martínez, Danny José Cantillo Tirado, Samuel David Calderón Ramos, Ricardo José De la Rosa Beltrán y Yailin Alejandra Ferrer Sánchez, como presuntos participantes en el acto ilícito.

Todos ellos, según la autoridad, habrían participado del plan criminal que se ejecutó en la tarde de ese día, cuando entraron hasta el lujoso negocio, robaron, escaparon y camuflaron parte del botín.

Durante la audiencia, el despacho acogió la teoría de la Fiscalía Novena Especializada EDA que recalcó la gravedad de la conducta punible, luego de imputar cargos por hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir contra los procesados.

“El hurto representó un despojo de joyas avaluadas en más de 3 mil millones de pesos, lo que significó un daño efectivo al patrimonio económico de la joyería. Para ejecutar el crimen se utilizaron armas de fuego, con los que se intimidó a empleados y clientes”, manifestó el togado en su exposición.

Pero además entregó detalles de los roles de dos de los detenidos, en este caso Danny José Cantillo Tirado y Samuel David Calderón Ramos, quienes habrían ingresado esa tarde a la vitrina y, con la ayuda de una mujer, sustrajeron las joyas.

“El señor Danny y el señor Samuel, con armas al parecer de fuego, intimidando a las víctimas, es decir, sabían lo que estaban realizando, querían realizar ese hecho criminal, se valieron de otras personas quienes prestaron igualmente vehículos, armas para poder dar el golpe, como se dice en el medio mundo criminal, el despojo de finalmente coptar unas joyas. Entonces, la conducta es claramente doloso, un dolor directo aquí, aquí no existe realmente para este despacho duda de que se sabía lo que se iba a hacer y se quería eso”, señaló.

En ese sentido, los dos sujetos en mención, así como Maicol Douglas Villareal Martínez y Ricardo José De la Rosa Beltrán fueron enviados a las cárceles de El Bosque y la Modelo.

En el caso de la mujer capturada, este medio conoció que fue dejada en libertad, de manera temporal, luego de que su abogado argumentara a su favor que ella era la acompañante de uno de los capturados y que solo había sido “invitada a comer ese día”.

Entretanto, en el caso de Carlos Mario Venecia, quien fue detenido con un arma de fuego y fue procesados aparte, se espera que el juez 19 Penal con Funciones de Control de Garantías decida una medida en su contra.