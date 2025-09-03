La Policía Nacional en el departamento del Atlántico, logró la captura, mediante orden judicial, de una persona, por el delito de homicidio en el Atlántico.

Se trata de Johan Sebastián Pérez Chica alias El menor, de 22 años de edad, quien recientemente figuraba en el cartel de los más buscados por homicidio en el departamento del Atlántico.

El procedimiento de captura se realizó en el municipio de Baranoa, donde uniformados adscritos a la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN del Departamento de Policía Atlántico.

Este sujeto estaría relacionado con el homicidio de un hombre identificado como Jaikell Nilson Padilla Zúñiga, quien fue asesinado mediante la modalidad de sicariato el pasado 22 de mayo del presente año 2025, en el municipio de Baranoa.

El hoy capturado contaba con medida de aseguramiento domiciliaria por el delito de hurto calificado en el municipio de Baranoa.

El capturado presenta anotaciones judiciales en calidad de indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes (2025), porte de Armas de fuego (2023), hurto Calificado (2023) y hurto calificado en el (2022)

Estas importantes capturas permiten el esclarecimiento de este lamentable hecho que tenía consternado e indignado a los pobladores de este municipio.

El hoy privado de la libertad quedó a disposición de la Fiscalía General de Nación por el delito de homicidio.

El Coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del Departamento De Policía Atlántico, invita a la ciudadanía a brindar cualquier información de hechos delictivos o que coloquen en riesgo su seguridad a nuestra línea de emergencia 123, o acercarse a la estación de policía más cercana.