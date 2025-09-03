Tras seis meses de investigación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró asestar un contundente golpe al Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo en Barranquilla. Durante el operativo se realizaron seis diligencias de allanamiento y registro en distintos sectores de la ciudad.

Leer más: Vehículo choca contra barandas en la rotonda del barrio Las Flores

Las capturas se materializaron en los barrios Eduardo Santos (La Playa), La Floresta y Pumarejo, logrando cinco detenciones y una notificación en un centro carcelario. Los sujetos capturados están vinculados con delitos de extorsión y concierto para delinquir.

Los capturados son alias Junior, alias Balmiro, alias Casi Cavo, alias Chocolate y alias El Primo. Además, se notificó a alias Chespi, cabecilla de zona, quien se encuentra privado de la libertad.

En cuanto a antecedentes judiciales, alias Junior registra dos anotaciones por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y homicidio agravado. Alias Chespi presenta una anotación por hurto, mientras que alias El Primo registra una por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Alias Balmiro, cabecilla de zona norte de Barranquilla, cuenta con tres años de trayectoria criminal y es responsable de coordinar extorsiones, hurtos en todas sus modalidades y homicidios selectivos.

Durante el operativo se incautaron siete celulares, un revólver de fabricación industrial con 23 cartuchos, dos proveedores para arma traumática con 10 municiones y una pistola traumática con cargador y munición.

Estos sujetos venían delinquiendo en los municipios de Puerto Colombia y Barranquilla, especialmente en el corregimiento La Playa y los barrios Las Flores y Siape, donde se les atribuye la comisión de homicidios y desapariciones forzadas.

El Brigadier General Edwin Urrego Pedraza, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló: “Este operativo demuestra nuestro compromiso permanente con la seguridad de la ciudadanía y la lucha frontal contra las organizaciones criminales que afectan la tranquilidad de la ciudad. Continuaremos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía y demás autoridades para desarticular estas estructuras y garantizar la protección de todos los barranquilleros.”

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad a la Línea de Emergencias 123 o a la Línea Contra el Crimen 3178965523, bajo absoluta reserva.