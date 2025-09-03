En la mañana de este miércoles 3 de agosto se registró un accidente de tránsito en la rotonda de Las Flores, en la intersección entre la Circunvalar y la Vía 40. Según los primeros reportes, un vehículo colisionó contra las barandas de protección del separador vial.

Lea más: Abogado implicado en caso de secuestro extorsivo fue ubicado en una IPS: autoridades

Las autoridades hacen presencia en la zona para atender la emergencia y establecer las causas del siniestro. Por el momento, no se ha confirmado si hay personas heridas.

Noticia en desarrollo...