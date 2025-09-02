Un juez de control de garantías legalizó en las últimas horas de este martes 2 de septiembre el procedimiento de captura del abogado y funcionario de la Dian Alexander Eduardo Torres De Nubila, investigado por el caso de secuestro extorsivo del que resultara como víctima años atrás el empresario Rodolfo Acosta De la Torre, conocido como ‘Fito Acosta’ y de su esposa, Katya Barros.

EL HERALDO conoció que el procedimiento adelantado por las autoridades se llevó a cabo en la carrera 42 con calle 75B, sector del barrio Betania, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla. Allí, según la información obtenida por este medio, funciona una IPS especializada en salud mental, de razón social CAD Reiniciar SAS y, al parecer, Torres De Nubila habría ingresado con fines de una supuesta atención en salud.

Sin embargo, los funcionarios que intervinieron en el procedimiento, pidieron al investigado que se identificara y, posteriormente, procedieron a leerle los derechos del capturado.

“Es detenido por secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado”, se leyó en un documento al que tuvo acceso este medio.

Cabe reseñar que en abril pasado, tras siete años del sonado secuestro con fines extorsivos del empresario y de su esposa, la justicia barranquillera resolvió condenar a dos de los sujetos señalados de participar en el hecho criminal y se ordenó además la recaptura del abogado Torres De Nubila, de 45 años de edad.

La decisión fue del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Funciones de Conocimiento de Barranquilla, en cabeza del togado John Fidel Rico Castro, sobre la revocatoria de la decisión de primera instancia, proferida por el Juzgado Segundo con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, en la que se le había ordenado la libertad de este individuo hace 5 años.

En ese sentido, en documento obtenido por este medio, el juez de conocimiento resolvió recientemente “mantener la vigencia de la medida de aseguramiento originalmente proferida” contra el investigado y “se ordena su captura”.

Al nombre de Torres De Nubila se llegó en noviembre de 2019, cuando el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Ricardo Alarcón, en resultados por el caso de ‘Fito Acosta’, dio detalles de una segunda fase de la investigación por el secuestro extorsivo que vinculó a personas cercanas al empresario y señalados de participar en una supuesta estructura delincuencial llamada ‘los Socios’.

Entre los nombre figuró el de Torres De Nubila, un abogado vinculado a la Dian que curiosamente celebró junto a Acosta su liberación el 1 septiembre de 2018, en la terraza de su vivienda.

En aquel tiempo, de acuerdo con lo manifestado por el alto oficial, el nombre de Torres De Nubila figuró dentro de la investigación como un sujeto que “hacía parte del círculo de negocios del empresario y fue de los encargados de brindar toda la información, de tipo económico y familiar de las víctimas, a los criminales”.