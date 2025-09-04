Durante la tarde de este miércoles 3 de septiembre se registró un atentado sicarial que dejó como saldo un hombre muerto y dos sujetos capturados tras una persecución policial.

El hecho de sangre ocurrió en la carrera 14 con calle 54 en el barrio Soledad 2000, diagonal al gran Percal.

Preliminarmente, la víctima fatal fue identificada como Freider Alonso Peláez Durán.

De acuerdo con el testimonio de las personas que circulaban por el sector, a eso de las 4:00 p. m., la víctima estaba caminando por el semáforo que está ubicado por la vía antes mencionada.

En ese momento, dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le propinaron una ráfaga de disparos, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Posterior al ataque, los presuntos agresores intentaron darse a la huida. Sin embargo, unos uniformados que se encontraban realizando labores de patrullaje por la zona del atentado fueron alertados por la comunidad sobre la emergencia, señalando a los motorizados como los autores del ataque.

Fue así como los patrulleros rápidamente se dieron a la tarea de perseguir a los sujetos, logrando reducirlos a unas cuantas calles.

Tras registrar a los sujetos, los agentes notaron que uno de ellos portaba un arma de fuego de fabricación industrial tipo revolver, misma que fue incautada junto con la motocicleta.

Los capturados fueron identificados como Yeiner Eduardo Muñoz Arteta y René Junior Calle Blancos. Ambos fueron trasladados hasta la sede de la URI de la Fiscalía.