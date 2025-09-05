La Procuraduría profirió pliego de cargos al mayor (r) Royce Javier Díaz Munive, por el presunto incremento injustificado de su patrimonio en las vigencias 2022 y 2023 que habría obtenido gracias a las exigencias económicas a comerciantes de Barranquilla mientras ejercía como jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) de la ciudad.

De acuerdo al Ministerio Público, dichas exigencias económicas las hizo por instrucción de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’ con quien se habría reunido en agosto de 2023 en el restaurante de un hotel en Cartagena.

“La Procuraduría Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública señaló que el oficial no habría podido justificar recursos adicionales por más de $230 millones durante la vigencia de 2022 y superiores a $40 millones en la de 2023, según lo revelado por un estudio financiero adelantado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales”, aseveró el ente de control.

Para el Ministerio Público, al incrementar su patrimonio en beneficio propio, Díaz Munive pudo quebrantar el principio de moralidad, por lo que de manera provisional calificó su posible comportamiento como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.

El encuentro entre Marín y el retirado quedó registrado en las cámaras de seguridad del restaurante y que dio a conocer el fiscal especializado de la dirección contra delitos fiscales durante una de las audiencias por este caso a la que obtuvo acceso Semana.

“Ahí se ve cómo se abrazan, cómo se cogen el brazo”, describió el fiscal durante la diligencia judicial.

El mayor también se ufanaba de haber amasado un gran poder en los círculos de la política uno de esos era su “padrino”, Juan Diego Gómez quien fuera congresista del partido Conservador y presidente del Senado. Eso fue corroborado por personas cercanas al mayor de la Polfa quienes lo denunciaron anónimamente alegando cobros para permitir el contrabando en el Atlántico.

El fiscal, además, relató en la audiencia que Royce Javier no permitía cuestionamientos de lo contrario utilizaba sus contactos para trasladar a zonas calientes del país a quien no estuviera de acuerdo con su presunto actuar delictivo.