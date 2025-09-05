Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, pidió disculpas por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, este jueves, durante la audiencia en la que fue dictada en su contra una medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Pido disculpas por lo causado”, dijo alias Harold al término de la audiencia en la que el juez 61 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá lo envió a la cárcel La Modelo, en la capital del país.

#ATENCIÓN| “De igual manera pido una disculpa por lo causado”, dijo alias 'Harol' tras ser enviado a la cárcel por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.



De acuerdo con la Fiscalía, Harold Daniel Barragán Ovalle habría participado activamente en la planeación y ejecución del magnicidio del Miguel Uribe Turbay, “así como en actos posteriores para tratar de evadir la acción de las autoridades que trabajan en la identificación, captura y judicialización de todos los responsables del atentado”.

“Estaría involucrado en actividades previas para definir todo lo relacionado con la planeación, la verificación y reconocimiento del lugar en el que se perpetró la acción sicarial.

Para este propósito presuntamente realizó reuniones en su lugar de residencia, se conectó a videollamadas e hizo parte de un grupo de WhatsApp en el que se compartió información y dieron directrices para la ejecución del ataque", sostuvo el ente acusador.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez Visita del senador Miguel Uribe Turbay al periódico el 16 de mayo 2024

También es señalado de haber escogido a la persona que atentó contra el senador: un menor de edad “que era su subordinado en una red de narcomenudeo y tráfico de armas de fuego con injerencia en el occidente de Bogotá y nexos con estructuras ilegales en Caquetá y el oriente del país”.

Según la investigación, el día del atentado contra Miguel Uribe, 7 de junio de este año, alias Harold habría dado las indicaciones sobre la manera como se debía acondicionar la pistola tipo Glock para que disparara a modo de ráfaga con el fin de aumentar su letalidad.

“Las evidencias dan cuenta de que, con posterioridad al ataque, Harol Daniel Barragán Ovalle ayudó a Elder José Arteaga, alias Pichi, para que permaneciera oculto y así evadir la orden de captura que estaba vigente en su contra”, agregó la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; y uso de menores para la comisión de delitos. El procesado no aceptó los cargos.