Mientras Harold Daniel Barragán Ovalle daba información clave de Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, para poder entregarlo a las autoridades y así cobrar los 300 millones de pesos de recompensa que ofrecían por su captura, al mismo tiempo este sujeto intentaba desviar la investigación al borrar y ocultar material clave de su celular.

De acuerdo con Blu Radio, alias Harold tenía un plan con otro de los capturados por el crimen, identificado como Cristian Camilo González Ardila, y quien fue implicado por conducir la moto con la cual se planeaba recoger al menor que disparó para fugarse.

No obstante, mientras intentaba ejecutar ese plan, Harold Barragán también habría coordinado con varias personas ocultar a ‘El Costeño’, a cambio de pagarles uno o dos millones de pesos. Según este medio, ‘Harold’ accedía a esto porque tenía una fuerte amistad con ‘El Costeño’ e inclusive lo consideraba como su “papá”.

¿Qué encontraron en el celular de alias Harold?

En un informe de más de 90 páginas, la Fiscalía detalla qué se encontró en el celular y por qué fue clave para la investigación.

Como se sabe, el sujeto de 26 años de edad pertenecía a un grupo de WhatsApp: ‘Plata o plomo’—mismo nombre de la organización criminal que habría ejecutado el crimen—donde se puede detallar cómo organizaron todo junto otros criminales como ‘El Costeño’.

Allí, según la Fiscalía, se documentaron todos los seguimientos al senador Miguel Uribe Turbay—además de los datos de su vehículo y residencia— y se coordinaban todas las actividades delictivas de la estructura ‘Plata o Plomo’.

“Durante la planificación del atentado, usted participó en cuatro videollamadas realizadas a través del grupo de Whatsapp, destinado a documentar los seguimientos al senador y conocido como Plata o Plomo, grupo a través del cual se realizaba la coordinación de todas las actividades delictivas de esta estructura. Estas llamadas se dieron para coordinar los detalles del atentado, estas cuatro llamadas, incluida la participación del menor de edad que dispararía el arma”, indicó la fiscal.