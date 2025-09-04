De manera indefinida, el sistema que permite realizar los trámites con el pasaporte en el Atlántico estará suspendido por fallas tecnológicas en el sistema nacional. Así confirmó la Gobernación este jueves.

“Desde este jueves ha sido suspendido el servicio de expedición, entrega y renovación de pasaportes debido a una falla a nivel nacional en los sistemas de la Cancillería”, manifestó la Oficina de Pasaportes del Atlántico.

En ese sentido, esta casa periodística pudo conocer que si bien ya el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra trabajando para resolver la situación, no hay fecha definida para la reanudación del servicio.

Adicionalmente, que los trabajos para recuperar el sistema están avanzando, pero para este viernes es casi imposible que esté disponible la plataforma nuevamente.

De esta manera, la Gobernación del Atlántico indicó que serán reprogramadas las citas que las personas tienen asignadas, hasta que la Cancillería supere la dificultad y se recomienda no utilizar los servicios de personas ajenas a la entidad y lo adecuado es acudir a los canales oficiales de información pasaporte@atlantico.gov.co