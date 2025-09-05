Como Daniela Isabel Benítez Contreras fue identificada la mujer que fue asesinada el pasado jueves 4 de septiembre frente al Centro Comercial San Fernando de la ciudad de Cartagena sobre la Troncal de Occidente.

Lea también: Doble homicidio en Ciudadela 20 de Julio: una de las víctimas era un soldado que estaba de permiso

El hecho de sangre se presentó sobre las 11:30 a.m. cuando la hoy occisa se desplazaba como parrillera en una motocicleta que se detuvo en la dirección en mención ante la señal roja del semáforo.

Esa pausa la aprovecharon los criminales que también viajaban en una motocicleta para desenfundar un arma de fuego contra Benítez Contreras.

El parrillero disparó directo a la cabeza de su víctima dejándola muerta en el acto con su cuerpo tendido en la mitad del asfalto mientras que los pistoleros huyeron con rumbo desconocido que, según confirmó la Policía Metropolitana de Cartagena al diario El Universal, no han logrado ser capturados.

Lea también: ¿Descubren infidelidad de hombre en pleno partido de la selección Colombia? La verdad del video dentro del estadio que se hizo viral

Daniela Isabel era oriunda del municipio de Majagual, departamento de Sucre, y tenía 27 años. De momento se desconocen hipótesis que expliquen las razones de los criminales para quitarle la vida a la mujer.

Incautan 27 kilos de marihuana ‘creepy’ que pretendían vender en Cartagena

En un puesto de control ubicado en la vía nacional San Onofre-Cartagena, a la altura de una báscula, las unidades de la Policía Nacional adscritas al departamento de Bolívar se incautaron de 27 kilos de marihuana tipo creepy que pretendían comercializar en La Heroica.

La droga la transportaban oculta en dos morrales y a su vez estaba distribuida en 49 paquetes prensados que estaban en poder de dos hombres que, según las autoridades, intentaron persuadir a los uniformados que descubrieron lo que llevaban, pero al final terminaron capturados.

Policía de Bolívar

Lea también: Capturan a dos miembros de ‘Los Costeños’ en el barrio El Bosque: uno es alias Neno

Se trata de Juan Camilo Giraldo Calderón, de 29 años y Carlos Mario García Rojas, de 30, ambos nativos de la ciudad de Cali, y quienes viajaban como pasajero en un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín - Cartagena. Quedaron a órdenes de la Fiscalía General de la Nación que los procesa por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y están a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.