En pleno partido, en redes sociales se empezó a difundir un video grabado en una de las tribunas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el cual se nota que una mujer discute con otra en lo que aparentemente sería una situación con el esposo de una de ellas.

Leer también: En medio de la felicidad, una tristeza: James Rodríguez se despidió de Barranquilla

En las imágenes se nota cuando las dos mujeres están discutiendo y el hombre se queda sentado. El hecho dejó decenas de comentarios, por demás muy graciosos por las comparaciones de la situación con el fútbol.

La situación escaló a un punto en que la Policía encargada de la logística y seguridad del recinto deportivo tuvo que intervenir para mediar entre el hombre y las dos mujeres. Algunos de los presentes cerca de la situación estaban pidiendo que los implicados fueran trasladados a otro sitio, pues estaban interrumpiendo el momento de alegría que se vivía en el sitio.

De acuerdo a varios asistentes, el hecho, que fue difundido como si se tratara del descubrimiento de una infidelidad, fue solo un malentendido porque al parecer el hombre estaba saltando y cantado, lo que generó molestia a una de las mujeres que estaba al lado. La esposa del hombre se metió en la discusión.

Importante: Los cantos prohibidos en el estadio Metropolitano

El video se volvió viral en redes como X y TikTok, pero por cuanta de una mala interpretación de los usuarios, pues solo se trató de una molestia causada por la misma alegría común dentro del ambiente dentro del estadio.

Lo cierto es que los comentarios no faltaron: “Yo no sé por qué la gente va a un estadio y pretende que nadie grite o salte”; “Menos mal la situación no pasó a mayores”; “Lo importante es que ganó y clasificó Colombia jajjaja”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.