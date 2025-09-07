Alexandra Pineda Ortiz, exasesora de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras y militante del partido Pacto Histórico, denunció a través de redes sociales que en la mañana de este domingo fue víctima de un atentado en Cesar. Ella y sus acompañantes resultaron ilesos, mientras que el vehículo en el que se movilizaban recibió siete impactos de bala.

“Los violentos que se oponen a que nuestro país siga avanzando hacia un verdadero cambio quieren impedir que continuemos llegando a las comunidades. En un acto criminal, hace dos horas, fui atacada junto con las personas que me acompañaba en el recorrido entre San José de Oriente y Manaure”, reportó Pineda en X hacia las 12:20 del mediodía.

— Alexandra Pineda (@AlexandraPinor) September 7, 2025

En la tarde publicó un video en el que señaló que este atentado evidencia el rechazo a “el trabajo que hacemos contra las voces que incomodan, contra quienes luchamos por transformar las realidades que otros prefieren mantener en silencio”.

“Hoy fui víctima de un atentado cobarde. Siete impactos de bala fueron dirigidos contra el vehículo en el que me movilizaba. Afortunadamente estoy con vida, al igual que mis acompañantes. (...) A quienes creen que con miedo nos van a detener, les digo con claridad que no nos callarán”, sostuvo.

No nos callarán, seguiremos trabajando con más fuerza y más convicción por transformar las realidades de nuestra gente. Lo que nos sucedió hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar no es más que el resultado de quienes le temen al cambio verdadero.



pic.twitter.com/QXZB4vEdz9 — Alexandra Pineda (@AlexandraPinor) September 7, 2025

Alexandra Pineda ha recibido decenas de mensajes de solidaridad por parte de miembros del Pacto Histórico, como el precandidato presidencial Gustavo Bolívar.

“El carro donde se desplazaba la precandidata del PH a la Cámara por Cesar, Alexandra Pineda, con quien nos reunimos hace dos días, fue baleado hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar. Afortunadamente ella y su comitiva salieron ilesas. Saben que van a perder una curul en Cesar y nos quieren asustar. No lo lograrán. Toda mi solidaridad”, escribió Bolívar.

El carro donde se desplazaba la precandidata del PH a la Cámara por Cesar @AlexandraPinor, con quien nos reunimos hace dos días, fue abaleado hoy en la vía de San José de Oriente a Manaure, Cesar.

Afortunadamente ella y su comitiva salieron ilesas.

pic.twitter.com/rG28CpzjpW — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 7, 2025

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, condenó "enérgicamente" el atentado, que calificó como una “muestra brutal de la violencia que aún amenaza a quienes trabajan por un país más justo”.