Los votantes en el departamento del Cesar eligieron este domingo 8 de marzo a sus cuatro representantes a la Cámara para el periodo legislativo 2026-2030, en el que también habrá cambio de presidente de la República.

Lea: Capturaron a un hombre con más de $14 millones y planillas electorales en Cesar

Con el 99,698 % de las mesas informadas por parte de la Registraduría Nacional, el Partido Conservador obtuvo 146.376 votos, de los cuales 94.666 fueron para el representante Alfredo Ape Cuello Baute, quien llega por cuarta vez a la Cámara de Representantes.

Seguidamente, por el partido de la U, se posicionó Carlos Gumercindo De La Peña Durán, con 71.045 papeletas, equivalente al 15,31 % de la votación.

Lea: En un mes Valledupar registró más de 60 casos de violencia intrafamiliar

La tercera credencial para el departamento la alcanzó el Pacto Histórico, que llevó una lista cerrada y logró 91.377 sufragios, que reflejaron el 19,69 % del voto ciudadano, con lo cual Alexandra Pineda Ortiz se convierte en representante a la Cámara.

Y por último, por el Partido Liberal, Mello Castro González, con 58.171 de votos, que muestran el 12,54 % de los electores.