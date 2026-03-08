La Policía Nacional, en el marco de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, capturó a un hombre e incautó $14.200.000 en efectivo durante un procedimiento de control realizado por la Seccional de Tránsito y Transporte en la vía San Alberto – La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria, sur del departamento del Cesar.

Según las autoridades, el dinero fue hallado oculto en la guantera de una camioneta, dentro de un sobre de manila. Durante la verificación al vehículo también se encontraron gorras, camisetas, pendones, tarjetones, volantes políticos y tres planillas denominadas ‘Red de amigos’ con nombres y números de cédula, por lo que se presume que el efectivo iba a ser usado para la compra de votos.

El hombre no presentó documentos que acreditaran la procedencia del dinero, por lo que fue capturado por el delito de corrupción al sufragante y dejado a disposición de la Fiscalía 12 Seccional de Lavado de Activos de Valledupar. Así lo informó el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales Vargas.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional había informado que a nivel nacional se habían presentado 27 incautaciones de dinero, con 37 capturas, de las cuales 19 quedaron en libertad, 26 pendientes por medida y 2 intramurales. El total del dinero incautado fie de $3.492 millones. En el departamento del Cesar se registraron dos casos, uno de estos en Valledupar.

Los casos más relevantes sucedieron en Bogotá, Montería, Sincelejo, Antioquia y Urabá.