Este 8 de marzo se celebrarán en el territorio nacional las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas, en las cuales los ciudadanos podrán decidir por el candidato de su preferencia al Senado y Cámara de Representantes, así como a la contienda presidencial.

Lea: Más de 1.000 uniformados custodiarán la jornada electoral el domingo 8 de marzo en el Cesar

Por ello, los entes territoriales han tomado las medidas correspondientes, como la expedición de Decreto 0162 de 2026 por parte de la Alcaldía de Valledupar, por el cual se dictan medidas para la conservación del orden público.

La medida prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes en todo el municipio, desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo, hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9 de marzo de 2026.

El mismo decreto contempla las restricciones al porte de armas, controles a la movilidad de motocicletas con acompañante durante la ley seca, ordenándose el cierre temporal de establecimientos que incumplan las disposiciones y regulaciones sobre propaganda electoral utilizada en el transcurso de la jornada democrática.

Lea: Del 23 al 26 de abril se realizará el Festival Pedazo de Acordeón

El secretario de Gobierno municipal, Félix Valera Ibáñez, explicó que estas acciones buscan brindar las garantías necesarias para el ejercicio del voto.

De igual manera, se regula la propaganda electoral, programas de opinión y entrevistas, de conformidad con lo previsto en los artículos 29 de la Ley 130 de 1994 y 10 de la Ley 163 de 1994 y 35 de la Ley 1475 de 1994, que prohíbe toda clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines políticos-electorales, a través de radio, prensa y televisión, así como la propaganda móvil, estática o sonora, entre otras disposiciones emitidas a través del decreto 0162 de 5 de marzo de 2026.

Lea: Capturan a alias Tuta, presunto integrante del ELN, por hurto de hidrocarburos en el Cesar

En Valledupar hay 349.551 personas habilitadas para votar en 1.047 mesas, ubicadas en 71 puestos de votación.

En Aguachica

Por su parte, la Alcaldía Municipal de Aguachica expidió el Decreto 038, que estableció Ley Seca, la prohibición de la venta y consumo de bebidas embriagantes: Desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 p.m. del lunes 9 de marzo de 2026. Igualmente, desde las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 p. m. del lunes 1 de junio de 2026.

Durante las mismas fechas se suspende de manera general el porte de armas en todo el municipio, salvo autorizaciones especiales.

Es de indicar, que durante el ejercicio del voto no se permite el uso de celulares, cámaras o dispositivos de grabación dentro de los puestos de votación entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. Durante la jornada electoral no podrán colocarse carteles, pasacalles, vallas ni afiches, ni difundirse propaganda política.

Seguridad policial

En el marco del Plan Democracia voto seguro, la Policía Nacional en el Cesar, desplegará 1.756 uniformados para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las elecciones.

De ellos, 915 estarán de manera directa en los puestos de votación y 841 en los alrededores, asegurando movilidad y orden público en los municipios. Además, 244 uniformados llegaron desde el nivel central desde las diferentes direcciones como Investigación Criminal, Antinarcóticos e Inteligencia Policial para fortalecer la seguridad en el desarrollo de la jornada electoral.

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Morales Vargas, indicó que tendrán cobertura en 19 municipios del departamento, custodiando 1.143 mesas en 58 puestos de votación, para un potencial electoral de 453.000 ciudadanos, ya que el restantes de los municipios están al cuidado de la Policía Metropolitana de Valledupar.

“Hemos dispuesto todas nuestras capacidades para garantizar una jornada transparente y tranquila. Recordamos que cualquier delito electoral puede denunciarse ante la plataforma URIEL, del Ministerio del Interior e invitamos a denunciar a la línea 123”, puntualizó el oficial.