En Valledupar se llevó a cabo el último Comité de Seguimiento Electoral, en ocasión a las elecciones al Congreso de la República este domingo 8 de marzo. La reunión se realizó en el Archivo Departamental del Cesar, donde se discutieron temas puntuales para la contienda democrática.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, manifestó que entre las acciones realizadas está el cambio de una mesa de votación en Las Pitillas, municipio de San Diego, también el aumento del pie de fuerza y presencia del Ejército Nacional en veredas del municipio de González, al igual que en toda la zona rural del departamento.

“Las garantías están dadas y se ha exhortado a los alcaldes de los 25 municipios a facilitar la logística necesaria a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral, para que estas elecciones se desarrollen sin inconvenientes”, indicó el funcionario.

Resaltó que al departamento llegarán 333 uniformados de la Policía Nacional, para reforzar el pie de fuerza ya existente y de esta manera completar más de 1.000 hombres de la institución, para la seguridad en todo el departamento y brindar acompañamiento especialmente en Río de Oro, González, Pueblo Bello y Valledupar, en conjunto con el Ejército Nacional.

Por su parte, funcionarios de la Registraduría Nacional destacaron que están capacitados los jurados de votación en los distintos municipios para que el 8 marzo las urnas electorales puedan habilitarse a partir de las 8:00 de la mañana.

En Valledupar, el acto de apertura será en el Colegio Nacional Loperena, donde se concentrarán las autoridades territoriales, en un acto presidido por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila.