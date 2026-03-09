La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su informe de cierre de la jornada de elecciones de Congreso y consultas interpartidistas del domingo 8 de marzo.

Con corte a las 8:00 de la noche de domingo, el equipo de observación reportó de la MOE que en el 20 % de las mesas observadas fue necesario realizar el procedimiento de nivelación durante el conteo de los votos, lo cual constituye un incremento frente al ciclo electoral anterior de mesas en las que fue necesario aplicar este procedimiento durante el cierre de la votación.

Por ello, recomendó fortalecer los procesos de capacitación dirigidos a las y los jurados de votación y a los demás actores del proceso electoral, particularmente en lo relacionado con la custodia de la urna, el control de los tarjetones y el adecuado registro de los votantes.

También entregó un balance de los reportes que hizo la ciudadanía a través del portal Pilas con el Voto, una herramienta de la MOE que permite a cualquier persona informar posibles irregularidades o delitos que puedan afectar la transparencia e integridad del proceso electoral.

Durante la jornada electoral la MOE recibió 564 reportes ciudadanos de posibles irregularidades y delitos electorales. De estos, 550 corresponden a las elecciones de Congreso, 13 a las consultas interpartidistas y uno a las CITREP.

Los departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. que concentraron el mayor número de reportes ciudadanos recibidos a través de la plataforma Pilas con el Voto son Bogotá (85 reportes), Tolima (72), Bolívar (49), Antioquia (46), Nariño (31), Boyacá (28), Cauca (27) y Santander (27).

Les siguen Cundinamarca (25), Magdalena (20), Cesar (19), Risaralda (19) y Atlántico (18).

“La distribución territorial de los reportes recibidos a través de Pilas con el Voto no necesariamente refleja la incidencia real de irregularidades electorales, sino que puede estar influenciada por distintos factores, entre ellos el tamaño de la población en cada territorio, los niveles de acceso a conectividad y a canales digitales de reporte, así como el grado de conocimiento y difusión de la herramienta en los distintos municipios y departamentos”, aclaró la MOE.

En cuanto a la distribución municipal de los reportes recibidos a través de la plataforma Pilas con el Voto, se observó una concentración en las principales ciudades del país.

Bogotá registró el mayor número de reportes con 85 casos (15.07%), seguida por Ibagué con 35 reportes (6.21%) y Cartagena de Indias con 24 (4.26%). Posteriormente se ubicaron Medellín con 17 reportes (3.01%), y las ciudades de Barranquilla, Cali, Pereira y Valledupar, cada una con 12 reportes (2.13%).

La clasificación de estos reportes ciudadanos evidencia “una alta concentración en tres categorías principales: irregularidades por parte de las autoridades electorales, irregularidades en publicidad y medios de comunicación, e irregularidades que afectan la libertad del voto”, detalló la Misión de Observación Electoral.

Asimismo, recogió que hubo afectaciones tras el cierre de urnas como el traslado del puesto de votación ubicado en el Instituto La Tebaida, en el municipio de La Tebaida, Quindío, por las fuertes lluvias.

Durante los escrutinios de mesa la MOE recibió información referente a cortes de luz en siete municipios de cinco departamentos: María la Baja, Bolívar; Patía, Suarez y Santa Rosa, Cauca; Jamundí, Valle del Cauca; Maripí, Boyacá y Pueblo Bello, Cesar.

Por último, la MOE fue informada de la suspensión de escrutinios en el municipio de Santana, Boyacá, debido a un homicidio no relacionado con el proceso electoral, pero que por precaución los jueces decidieron suspender este procedimiento hasta este lunes 9 de marzo.