El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes por su ciudad, por el partido Centro Democrático, fue el congresista más votado del país en las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo.

Con el 99,87 % de las mesas informadas, Daniel Briceño acumula 262.104 votos, superando inclusive los sufragios obtenidos por los candidatos al Senado.

La cartagenera Nadia Blel, del partido Conservador, se alzó como la candidata al Senado con mayor votación en lista abierta, con 178.907 papeletas a favor con el 99,56 % de las mesas informadas. Es decir, alrededor de 83 mil votos menos que Briceño.

“Solo puedo decir gracias. Logramos desde la Cámara de Representantes ser el congresista más votado de Colombia en toda la elección. Más de 260.000 votos en Bogotá. Gracias por creer en este proyecto. Dios los bendiga. Vamos a unir a Colombia”, escribió Daniel Briceño en su cuenta de X.

De acuerdo con el perfil publicado por el Concejo de Bogotá, Daniel Briceño se graduó como bachiller del colegio La Giralda en el barrio Las Cruces, en la capital del país. Después estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Más tarde, realizó una especialización en Derecho Público en la misma universidad y luego cursó una Maestría en España en Análisis Político y Electoral.

En 2023 se lanzó al Concejo de Bogotá y obtuvo 48.470 votos, obteniendo un puesto en dicha corporación para el periodo 2024 – 2027.

Sin embargo, en diciembre de 2025 presentó su renuncia como concejal para comenzar su campaña a la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

