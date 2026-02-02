El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro habría implementado una “nómina paralela” mediante la firma de más de 101.400 contratos de prestación de servicios durante el mes previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, medida que restringe la contratación estatal en tiempos preelectorales.

Según Briceño, el monto total de estos contratos asciende a $6 billones, cifra que considera “la más alta en la historia del Estado colombiano”.

“La firma masiva de contratos constituye un aumento del 74 % en comparación con el último periodo de ley de garantías durante el gobierno Duque. Mientras en ese entonces se firmaron contratos por $32 billones, el actual gobierno ya ha comprometido $61 billones”, dijo Briceño en diálogo con Blu Radio, según sus revisiones en el SECOP y los datos abiertos del Gobierno.

Agregó: “Estamos hablando de una cifra récord. Son 101.400 contratistas nuevos en el Gobierno nacional, lo que confirma la existencia de una nómina paralela en un momento en que supuestamente hay crisis fiscal”.

Las denuncias se conocieron justo cuando comenzó a regir la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías, que prohíbe la contratación directa con entidades públicas o la celebración de nuevos contratos en los cuatro meses previos a las elecciones.

Según el concejal, la firma masiva de contratos busca asegurar apoyos políticos de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2026.