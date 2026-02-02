La Cancillería de Colombia, a través de su Fondo Rotatorio, firmó un contrato con la Imprenta Nacional por más de 185.000 millones de pesos para la elaboración de pasaportes y servicios asociados.

El acuerdo contempla la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, así como la impresión y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.

Según el objeto contractual, el servicio se prestará a precios unitarios para el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El contrato de pasaportes se firma en medio de interrogantes sobre la implementación del nuevo modelo de expedición, que debería entrar en vigencia el 1 de abril.

Cortesía Imprenta Nacional

Desde sectores políticos se cuestiona si la Imprenta Nacional podrá asumir la producción en ese plazo, lo que ha reavivado el debate sobre una eventual prórroga con la empresa Thomas Greg & Sons, actual operadora del servicio.

La senadora Angélica Lozano expresó sus críticas en términos contundentes: “Se viene contratación a dedo. Algo no huele bien. En diciembre la Imprenta Nacional me respondió, a derecho de petición, que son 35 semanas después de la firma. Con este nuevo contrato, ¿comenzarían el 1.º de abril a producir pasaportes? ¿Nueva urgencia manifiesta? No hay derecho”.

El contrato se enmarca en la decisión del presidente Gustavo Petro de modificar el esquema de expedición de pasaportes.

El mandatario ha señalado que en el modelo anterior pudieron haberse presentado presuntos actos de corrupción vinculados a Thomas Greg & Sons, empresa que ha estado a cargo de la elaboración de los documentos.

Aunque el contrato establece como fecha final el 31 de diciembre, no especifica cuándo comenzará su ejecución.