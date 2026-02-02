Mediante el decreto 0084 de 2026, la Presidencia de la República designó como ministro delegatario con funciones presidenciales al titular de la cartera de Hacienda, Germán Ávila Plazas, debido a la ausencia de Gustavo Petro desde el domingo 1 hasta el jueves 5 de febrero, periodo en el que cumple agenda en Estados Unidos.

Esto de conformidad con el artículo 196 de la Constitución Politica, que indica que “cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de jefe de gobierno. El ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento politico del presidente”.

Así las cosas, Presidencia decretó que “por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje (a EE. UU.), deléguense en el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Germán Ávila Plazas, las funciones legales y (algunas) atribuciones constitucionales".

El presidente Gustavo Petro llegó en la madrugada de este lunes a Washington D. C. para dar inicio a su agenda oficial de Estado que incluye su crucial reunión con Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.

La reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un “trato indigno” para sus connacionales.

Petro también desarrollará en Washington una agenda que incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos.

El mandatario ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y sostendrá reuniones con empresarios del sector del cacao centradas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del producto.

La agenda también contempla encuentros con congresistas estadounidenses para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral, así como una reunión con la diáspora colombiana en la biblioteca Martin Luther King, en la capital estadounidense.