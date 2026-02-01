Las autoridades confirmaron que José Gonzalo Sánchez, conocido con el alias de Gonzalito, el segundo al mando del Clan del Golfo, murió luego un accidente que sufrió mientras se trasladaba en una lancha en el departamento de Córdoba.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la muerte de Gonzalito, quien estaba vinculado a las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo para un proceso de paz.

“Ha muerto ahogado el segundo al mando del Clan del Golfo, alias “Gonzalito”. Su cuerpo será entregado por las comunidades indígenas a la OEA y a la brigada 11 a la que he ordenado recoger el cadáver", publicó el mandatario nacional.

Versiones de la ciudadanía del municipio de Tierralta, donde se registraron los hechos, dan cuenta que la embarcación en la que viajaba ‘Gonzalito’ por uno de los ríos en el sur del departamento de Córdoba se volcó.

El tránsito del insurgente por ese sector se debe a que iba con destino a la Zona de Ubicación Temporal en esa municipalidad donde iniciaría su proceso de sometimiento como miembro del grupo armado ilegal Clan del Golfo.

El Clan del Golfo emitió un comunicado en el que explicó que el cuerpo de alias Gonzalito fue rescatado por la comunidad indígena de La Pita tras el accidente registrado el pasado 30 de enero.

“El viernes 30 de enero, el comandante Willington, también conocido como comandante Gonzalito y cuyo nombre era José Gonzalo Sánchez, falleció por ahogamiento mientras transitaba el Río Esmeraldas en el municipio de Tierralta. El incidente ocurrió cuando la lancha con motor fuera de borda en la que viajaba sufrió un volcamiento”, se lee en el comunicado.

“El cuerpo del comandante Willington fue rescatado por la comunidad indígena de La Pita, que procedieron a informar de la tragedia que había acontecido.”, indican.

‘Gonzalito’, además de ser señalado como el segundo al mando dentro de la estructura del Clan del Golfo, era responsable del bloque que opera en departamentos como Antioquia, Córdoba y Sucre. En su contra existían órdenes de captura por delitos graves, entre ellos homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas