José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, el segundo al mando del Clan del Golfo, se convirtió este domingo 1° de febrero en una de las víctimas del frente frío que azota a la Región Caribe.

Versiones de la ciudadanía del municipio de Tierralta, donde se registraron los hechos, dan cuenta que la embarcación en la que viajaba ‘Gonzalito’ por uno de los ríos en el sur del departamento de Córdoba se volcó.

El tránsito del insurgente por ese sector se debe a que iba con destino a la Zona de Ubicación Temporal en esa municipalidad donde iniciaría su proceso de sometimiento como miembro del grupo armado ilegal Clan del Golfo.

A nivel nacional ya las autoridades nacionales confirmaron el deceso, pero desde el departamento de Córdoba no hay ningún detalle de lo ocurrido.