Las autoridades judiciales y militares confirmaron la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, quien era uno de los principales líderes del Clan del Golfo. El hecho habría ocurrido en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba, y estaría relacionado con un posible accidente fluvial.

Lea más: En Córdoba mantienen monitoreo por emergencia ocasionada por las fuertes lluvias

Según los primeros reportes, el hombre se movilizaba en una lancha que habría sufrido un percance mientras cruzaba un río. Aparentemente, el accidente ocurrió cuando se dirigía hacia un punto de ubicación temporal, en medio de los acercamientos que ese grupo armado sostiene con el Gobierno nacional.

El volcamiento de la embarcación habría provocado que sus ocupantes cayeran al agua, y alias Gonzalito habría perdido la vida por inmersión.

Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de diálogo con el Clan del Golfo, aseguró que todo apunta a un hecho accidental.

“La información que tenemos es que, al parecer, murió en un desplazamiento que estaba haciendo, cruzando un río, y se volteó la embarcación donde estaba él, y murió ahogado. Esa es la información que tenemos”, dijo.

Ver más: Activan plan de atención de emergencias en Montería por inundaciones en 4 corregimientos

Asimismo, el funcionario explicó que el dato fue conocido inicialmente a través de miembros de la delegación del propio grupo armado.

‘Gonzalito’ es señalado como el segundo al mando dentro de la estructura del Clan del Golfo y como responsable del bloque que opera en departamentos como Antioquia, Córdoba y Sucre. En su contra existían órdenes de captura por delitos graves, entre ellos homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.

Lea también: Tres barrios de la comuna 5 de Montería estrenan vías pavimentadas

Entre tanto, unidades de la Séptima División del Ejército Nacional avanzan en labores de verificación en el área para esclarecer lo sucedido.